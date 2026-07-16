登入
登入
选择语言
20:59
قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى ٥٩
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًۭى ٥٩

٥٩

他说：你们的约期定在节日，当众人在早晨集合的时候。
经注
课程
反思