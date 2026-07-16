登入
登入
选择语言
20:55
۞ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ٥٥
۞ مِنْهَا خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥

٥٥

我从大地创造你们，我使你们复返于大地，我再一次使你们从大地复活。
经注
课程
反思