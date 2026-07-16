登入
登入
选择语言
20:56
ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى ٥٦
وَلَقَدْ أَرَيْنَـٰهُ ءَايَـٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥٦

٥٦

我确已指示他我所有的一切迹象，而他加以否认，不肯信道。
经注
课程
反思