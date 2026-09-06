فَلَمَّا
رَءَا
قَمِيصَهُۥ
قُدَّ
مِن
دُبُرٖ
قَالَ
إِنَّهُۥ
مِن
كَيۡدِكُنَّۖ
إِنَّ
كَيۡدَكُنَّ
عَظِيمٞ
٢٨
当他看见他的衬衣是从后面撕破的时候，他说：这确是你们的诡计，你们的 诡计确是重大的。
阅读《古兰经注》
Ibn Kathir (Abridged)
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