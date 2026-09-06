قَالَ
هِيَ
رَٰوَدَتۡنِي
عَن
نَّفۡسِيۚ
وَشَهِدَ
شَاهِدٞ
مِّنۡ
أَهۡلِهَآ
إِن
كَانَ
قَمِيصُهُۥ
قُدَّ
مِن
قُبُلٖ
فَصَدَقَتۡ
وَهُوَ
مِنَ
ٱلۡكَٰذِبِينَ
٢٦
他说：是她勾引我。她家里的一个人作证说：如果他的衬衣是从前面撕破 的，那她说的是实话，而他是说谎的；
阅读《古兰经注》
Ibn Kathir (Abridged)
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