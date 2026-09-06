وَإِن
كَانَ
قَمِيصُهُۥ
قُدَّ
مِن
دُبُرٖ
فَكَذَبَتۡ
وَهُوَ
مِنَ
ٱلصَّٰدِقِينَ
٢٧
如果他的衬衣是从后面撕破的，那末她已说了谎话，而他说的是实话。
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Ibn Kathir (Abridged)
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