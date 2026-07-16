Sign in
Sign in
Select Language
12:20
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ٢٠
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍۢ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍۢ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ٢٠

٢٠

They ˹later˺ sold him for a cheap price, just a few silver coins—only wanting to get rid of him.1 
Tafsirs
Lessons
Reflections