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12:71
قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون ٧١
قَالُوا۟ وَأَقْبَلُوا۟ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ٧١

٧١

(Các anh của Yusuf) quay lại, hỏi: “Quí ngài đã mất gì?”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm