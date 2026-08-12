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Yusuf 12:56 وكذالك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ٥٦

12:56
وَكَذَٰلِكَ
مَكَّنَّا
لِيُوسُفَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
يَتَبَوَّأُ
مِنۡهَا
حَيۡثُ
يَشَآءُۚ
نُصِيبُ
بِرَحۡمَتِنَا
مَن
نَّشَآءُۖ
وَلَا
نُضِيعُ
أَجۡرَ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٥٦
Bằng cách này, TA (Allah) đã định cư Yusuf ở vùng đất đó (Ai Cập) để Y sống ở bất cứ nơi nào Y muốn. TA ban lòng thương xót của TA cho bất cứ ai TA muốn, và chắc chắn TA sẽ không để mất phần thưởng của những người làm tốt.
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Ibn Kathir (Abridged)

Yusuf's Reign in Egypt

Allah said next,

وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى الاٌّرْضِ

(Thus did We give full authority to Yusuf in the land), in Egypt,

يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ

(to take possession therein, when or where he likes.) As-Suddi and `Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam said that this par

Yusuf's Reign in Egypt

Allah said next,

وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى الاٌّرْضِ

(Thus did We give full authority to Yusuf in the land), in Egypt,

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