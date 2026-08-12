Yusuf 12:54 وقال الملك ايتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين ٥٤
وَقَالَ
ٱلۡمَلِكُ
ٱئۡتُونِي
بِهِۦٓ
أَسۡتَخۡلِصۡهُ
لِنَفۡسِيۖ
فَلَمَّا
كَلَّمَهُۥ
قَالَ
إِنَّكَ
ٱلۡيَوۡمَ
لَدَيۡنَا
مَكِينٌ
أَمِينٞ
٥٤
Nhà vua hạ lệnh cho các quần thần: “Các khanh hãy dẫn Yusuf đến gặp trẫm. Trẫm sẽ để Y làm việc riêng cho trẫm.” Sau khi nói chuyện với Yusuf, (nhà vua thấy được sự hiểu biết và trí tuệ của Y), nhà vua nói với Y: “Quả thật, từ ngày hôm nay, ngươi là người có địa vị cao và được tín nhiệm ở nơi ta.”
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Ibn Kathir (Abridged)
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Yusuf's Rank with the King of Egypt
Allah states that when he became aware of Yusuf's innocence and his innocense of what he was accused of, the king said,
ائْتُونِى بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى
(Bring him to me that I may attach him to my person.), `that I may make him among my close aids and associ…
Yusuf's Rank with the King of Egypt
Allah states that when he became aware of Yusuf's innocence and his innocense of what he was accused of, the king s…