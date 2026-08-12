Yusuf 12:27 وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ٢٧
وَإِن
كَانَ
قَمِيصُهُۥ
قُدَّ
مِن
دُبُرٖ
فَكَذَبَتۡ
وَهُوَ
مِنَ
ٱلصَّٰدِقِينَ
٢٧
“Còn nếu áo của Y bị rách từ phía sau thì bà ấy là kẻ nói dối và Y là người nói thật.”
Đọc Tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Thêm các bản Tafsir
مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا
(What is the recompense (punishment) for him who intended an evil design against your wife...), in reference to illegal sexual intercourse,
إِلاَ أَن يُسْجَنَ
(except that he be put in prison)
أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(or a painful torment) tormented severely with…
مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا
(What is the recompense (punishment) for him who intended an evil design against your wife...), in reference…