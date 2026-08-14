Taha 20:48 انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى ٤٨
Trang 314 · Juz 16
إِنَّا
قَدۡ
أُوحِيَ
إِلَيۡنَآ
أَنَّ
ٱلۡعَذَابَ
عَلَىٰ
مَن
كَذَّبَ
وَتَوَلَّىٰ
٤٨
“Chúng tôi thực sự đã được mặc khải cho biết rằng sự trừng phạt sẽ giáng xuống những ai phủ nhận và quay lưng (với những gì mà các vị Thiên Sứ của Ngài mang đến).”
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Ibn Kathir (Abridged)
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Musa's fear of Fir`awn and Allah's strengthening Him
Allah, the Exalted, informs that Musa and Harun pleaded to Allah, expressing their grievance to him:
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