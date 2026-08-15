Taha 20:105 ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ١٠٥
Trang 319 · Juz 16
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
عَنِ
ٱلۡجِبَالِ
فَقُلۡ
يَنسِفُهَا
رَبِّي
نَسۡفٗا
١٠٥
Và họ hỏi Ngươi (Muhammad) về những quả núi. Ngươi hãy nói: “Thượng Đế của Ta sẽ bứng chúng lên và làm cho chúng thành bụi bay tứ tán.”
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Ibn Kathir (Abridged)
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The destruction of the Mountains, and the Earth becomes a Smooth Plain
Allah says,
وَيَسْـَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ
(And they ask you concerning the mountains.) This is a question, will they remain on the Day of Resurrection or will they cease to exist
فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفاً
(Say: "My Lord wil…
The destruction of the Mountains, and the Earth becomes a Smooth Plain
Allah says,
وَيَسْـَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ
(And they ask you concerning the moun…