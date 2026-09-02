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6:127
۞ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ١٢٧
۞ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَـٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢٧

١٢٧

Họ sẽ có được ngôi nhà bằng an (Thiên Đàng) nơi Thượng Đế của họ. Ngài là Ðấng Bảo Hộ của họ do những điều (tốt đẹp) mà họ đã làm (trên thế gian).
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