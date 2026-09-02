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30. Ar-Rum
The Romans
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Bản dịch
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
30:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمٓ
١
Alif. La-m. Mi-m.[1]
1
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
30:2
غلبت الروم ٢
غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢
غُلِبَتِ
ٱلرُّومُ
٢
Người La Mã đã bị đánh bại,
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
30:3
في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ٣
فِىٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٣
فِيٓ
أَدۡنَى
ٱلۡأَرۡضِ
وَهُم
مِّنۢ
بَعۡدِ
غَلَبِهِمۡ
سَيَغۡلِبُونَ
٣
Tại một lãnh thổ lân cận [2]. Tuy nhiên, sau cuộc chiến bại đó, họ sẽ giành lại chiến thắng,
1
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
30:4
في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح المومنون ٤
فِى بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍۢ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٤
فِي
بِضۡعِ
سِنِينَۗ
لِلَّهِ
ٱلۡأَمۡرُ
مِن
قَبۡلُ
وَمِنۢ
بَعۡدُۚ
وَيَوۡمَئِذٖ
يَفۡرَحُ
ٱلۡمُؤۡمِنُونَ
٤
Trong vài năm sau. Mọi việc xảy ra trước và sau đều là lệnh của Allah. Và vào ngày đó (ngày mà người La Mã giành chiến thắng trở lại) những người có đức tin sẽ vui mừng,
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
30:5
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ٥
بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥
بِنَصۡرِ
ٱللَّهِۚ
يَنصُرُ
مَن
يَشَآءُۖ
وَهُوَ
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلرَّحِيمُ
٥
Về sự phù hộ của Allah. Quả thật, Ngài ban chiến thắng cho người nào Ngài muốn bởi Ngài là Đấng Quyền Năng, Đấng Nhân Từ.[3]
1
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
30. Ar-Rum
The Romans
Nghe
thông tin
Bản dịch
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
30:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمٓ
١
Alif. La-m. Mi-m.[1]
1
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm