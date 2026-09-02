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29. Al-'Ankabut

The Spider

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Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
29:1
الم ١
الٓمٓ ١

١

Alif. La-m. Mi-m.[1] 1
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