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23:36
۞ هيهات هيهات لما توعدون ٣٦
۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٦

٣٦

“Thật xa vời, thật viển vông cho điều mà các người đã được hứa!”
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