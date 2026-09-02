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19:22
۞ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٢٢
۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًۭا قَصِيًّۭا ٢٢

٢٢

Thế rồi Nữ đã thụ thai và tạm lánh mặt ở một nơi xa.
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