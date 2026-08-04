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106

106. Surah Quraysh

Quraysh

Hãy đọc và nghe Surah. Quraysh Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.

thông tin
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
106:1
لايلاف قريش ١
لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ ١
١
Để bảo vệ bộ tộc Quraish được yên bình.
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