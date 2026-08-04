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106
106. Surah Quraysh
Quraysh
Hãy đọc và nghe Surah. Quraysh Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.
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thông tin
Bản dịch
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
106:1
لايلاف قريش ١
لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ ١
لِإِيلَٰفِ
قُرَيۡشٍ
١
Để bảo vệ bộ tộc Quraish được yên bình.
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106:2
ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ٢
إِۦلَـٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ٢
إِۦلَٰفِهِمۡ
رِحۡلَةَ
ٱلشِّتَآءِ
وَٱلصَّيۡفِ
٢
TA (Allah) đã làm bằng an cho họ trong chuyến đi vào mùa đông và chuyến đi vào mùa hè.
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Bài học
Suy ngẫm
106:3
فليعبدوا رب هاذا البيت ٣
فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ ٣
فَلۡيَعۡبُدُواْ
رَبَّ
هَٰذَا
ٱلۡبَيۡتِ
٣
Vì vậy, họ phải thờ phượng Thượng Đế của Ngôi Đền thiêng này.
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Bài học
Suy ngẫm
106:4
الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ٤
ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍۢ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ٤
ٱلَّذِيٓ
أَطۡعَمَهُم
مِّن
جُوعٖ
وَءَامَنَهُم
مِّنۡ
خَوۡفِۭ
٤
Đấng đã cho họ ăn khi họ đói và ban cho họ sự bình yên khỏi điều sợ hãi.
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Bài học
Suy ngẫm
106:1
لايلاف قريش ١
لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ ١
لِإِيلَٰفِ
قُرَيۡشٍ
١
Để bảo vệ bộ tộc Quraish được yên bình.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm