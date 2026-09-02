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20. Taha

Ta-Ha

thông tin
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
20:1
طه ١
طه ١

١

Ta. Ha.[1] 1
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