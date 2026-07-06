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37:169
لكنا عباد الله المخلصين ١٦٩
لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٩

١٦٩

“Thì quả thật chúng tôi đã là những bề tôi chân thành của Allah rồi.”
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