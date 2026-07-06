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37:169
لكنا عباد الله المخلصين ١٦٩
لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٩
لَكُنَّا
عِبَادَ
ٱللَّهِ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
١٦٩
“Thì quả thật chúng tôi đã là những bề tôi chân thành của Allah rồi.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
37:169
لكنا عباد الله المخلصين ١٦٩
لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٩
لَكُنَّا
عِبَادَ
ٱللَّهِ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
١٦٩
“Thì quả thật chúng tôi đã là những bề tôi chân thành của Allah rồi.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm