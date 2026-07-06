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37:167
وان كانوا ليقولون ١٦٧
وَإِن كَانُوا۟ لَيَقُولُونَ ١٦٧

١٦٧

Và dù (những kẻ thờ đa thần ở Makkah) đã thường nói:
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