Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
37:166
وانا لنحن المسبحون ١٦٦
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١٦٦

١٦٦

“Và quả thật, chúng tôi luôn tán dương Ngài.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm