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37:156
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦

١٥٦

Hoặc lẽ nào các ngươi có đủ thẩm quyền rõ ràng chăng?
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