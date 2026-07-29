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110

110. Surah An-Nasr

The Divine Support

Hãy đọc và nghe Surah. An-Nasr Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.

Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
110:1
اذا جاء نصر الله والفتح ١
إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ١
١
Khi Allah ban cho thắng lợi (và Ngươi) chinh phục được (Makkah).
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