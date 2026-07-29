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114

114. Surah An-Nas

Mankind

Hãy đọc và nghe Surah. An-Nas Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.

Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
114:1
قل اعوذ برب الناس ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١
١
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Bề tôi cầu xin Thượng Đế của nhân loại che chở.”
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