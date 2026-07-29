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114
114. Surah An-Nas
Mankind
Hãy đọc và nghe Surah. An-Nas Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.
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Bản dịch
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
114:1
قل اعوذ برب الناس ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١
قُلۡ
أَعُوذُ
بِرَبِّ
ٱلنَّاسِ
١
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Bề tôi cầu xin Thượng Đế của nhân loại che chở.”
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Bài học
Suy ngẫm
114:2
ملك الناس ٢
مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢
مَلِكِ
ٱلنَّاسِ
٢
“Vị Vua của nhân loại.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
114:3
الاه الناس ٣
إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ٣
إِلَٰهِ
ٱلنَّاسِ
٣
“Thượng Đế của nhân loại.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
114:4
من شر الوسواس الخناس ٤
مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ٤
مِن
شَرِّ
ٱلۡوَسۡوَاسِ
ٱلۡخَنَّاسِ
٤
“Tránh khỏi những điều xấu của kẻ thì thào quấy nhiễu.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
114:5
الذي يوسوس في صدور الناس ٥
ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥
ٱلَّذِي
يُوَسۡوِسُ
فِي
صُدُورِ
ٱلنَّاسِ
٥
“Kẻ thường thì thào vào lòng của nhân loại.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
114:6
من الجنة والناس ٦
مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦
مِنَ
ٱلۡجِنَّةِ
وَٱلنَّاسِ
٦
“Từ loài Jinn và loài người.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
114:1
قل اعوذ برب الناس ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١
قُلۡ
أَعُوذُ
بِرَبِّ
ٱلنَّاسِ
١
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Bề tôi cầu xin Thượng Đế của nhân loại che chở.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm