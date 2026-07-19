Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
53:22
تلك اذا قسمة ضيزى ٢٢
تِلْكَ إِذًۭا قِسْمَةٌۭ ضِيزَىٰٓ ٢٢

٢٢

(Nếu như thế thì) đó là một sự phân chia không công bằng.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm