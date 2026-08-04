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107

107. Surah Al-Ma'un

The Small kindnesses

Hãy đọc và nghe Surah. Al-Ma'un Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.

thông tin
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
107:1
ارايت الذي يكذب بالدين ١
أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١
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Ngươi có thấy kẻ phủ nhận Ngày Phán Xét và Thưởng Phạt không?
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