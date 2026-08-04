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107
107. Surah Al-Ma'un
The Small kindnesses
Hãy đọc và nghe Surah. Al-Ma'un Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.
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Bản dịch
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
107:1
ارايت الذي يكذب بالدين ١
أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١
أَرَءَيۡتَ
ٱلَّذِي
يُكَذِّبُ
بِٱلدِّينِ
١
Ngươi có thấy kẻ phủ nhận Ngày Phán Xét và Thưởng Phạt không?
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Suy ngẫm
107:2
فذالك الذي يدع اليتيم ٢
فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ٢
فَذَٰلِكَ
ٱلَّذِي
يَدُعُّ
ٱلۡيَتِيمَ
٢
Vì đó là kẻ xua đuổi trẻ mồ côi.
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Bài học
Suy ngẫm
107:3
ولا يحض على طعام المسكين ٣
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣
وَلَا
يَحُضُّ
عَلَىٰ
طَعَامِ
ٱلۡمِسۡكِينِ
٣
Hắn cũng không thúc giục việc nuôi ăn người túng thiếu.
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Bài học
Suy ngẫm
107:4
فويل للمصلين ٤
فَوَيْلٌۭ لِّلْمُصَلِّينَ ٤
فَوَيۡلٞ
لِّلۡمُصَلِّينَ
٤
Thật khốn thay cho những người dâng lễ nguyện Salah.
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Bài học
Suy ngẫm
107:5
الذين هم عن صلاتهم ساهون ٥
ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ٥
ٱلَّذِينَ
هُمۡ
عَن
صَلَاتِهِمۡ
سَاهُونَ
٥
(Đó là) những kẻ lơ là, xao lãng trong việc dâng lễ nguyện của mình.
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Bài học
Suy ngẫm
107:6
الذين هم يراءون ٦
ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ٦
ٱلَّذِينَ
هُمۡ
يُرَآءُونَ
٦
Những kẻ chỉ muốn phô trương cho người khác nhìn thấy.
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Bài học
Suy ngẫm
107:7
ويمنعون الماعون ٧
وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ٧
وَيَمۡنَعُونَ
ٱلۡمَاعُونَ
٧
Và chúng thường từ chối giúp đỡ những vật dụng cần thiết (cho người láng giềng).
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Bài học
Suy ngẫm
107:1
ارايت الذي يكذب بالدين ١
أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١
أَرَءَيۡتَ
ٱلَّذِي
يُكَذِّبُ
بِٱلدِّينِ
١
Ngươi có thấy kẻ phủ nhận Ngày Phán Xét và Thưởng Phạt không?
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm