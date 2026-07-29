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111

111. Surah Al-Masad

The Palm Fiber

Hãy đọc và nghe Surah. Al-Masad Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.

Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
111:1
تبت يدا ابي لهب وتب ١
تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ ١
١
Abu Lahab, hắn và đôi tay của hắn sẽ bị hủy diệt.
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