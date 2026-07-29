Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
111
111. Surah Al-Masad
The Palm Fiber
Hãy đọc và nghe Surah. Al-Masad Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.
Nghe
thông tin
Bản dịch
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
111:1
تبت يدا ابي لهب وتب ١
تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ ١
تَبَّتۡ
يَدَآ
أَبِي
لَهَبٖ
وَتَبَّ
١
Abu Lahab, hắn và đôi tay của hắn sẽ bị hủy diệt.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
111:2
ما اغنى عنه ماله وما كسب ٢
مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ٢
مَآ
أَغۡنَىٰ
عَنۡهُ
مَالُهُۥ
وَمَا
كَسَبَ
٢
Của cải, tiền tài và những gì hắn có được sẽ chẳng giúp ích gì cho hắn.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
111:3
سيصلى نارا ذات لهب ٣
سَيَصْلَىٰ نَارًۭا ذَاتَ لَهَبٍۢ ٣
سَيَصۡلَىٰ
نَارٗا
ذَاتَ
لَهَبٖ
٣
Hắn sẽ bị thiêu đốt trong Lửa ngùn ngụt cháy.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
111:4
وامراته حمالة الحطب ٤
وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ٤
وَٱمۡرَأَتُهُۥ
حَمَّالَةَ
ٱلۡحَطَبِ
٤
Và cả vợ của hắn, kẻ đã vác củi gai (cũng chung số phận với hắn).
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
111:5
في جيدها حبل من مسد ٥
فِى جِيدِهَا حَبْلٌۭ مِّن مَّسَدٍۭ ٥
فِي
جِيدِهَا
حَبۡلٞ
مِّن
مَّسَدِۭ
٥
Cổ của ả ta sẽ bị thắt bởi sợi dây thừng được xe từ xơ.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
111:1
تبت يدا ابي لهب وتب ١
تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ ١
تَبَّتۡ
يَدَآ
أَبِي
لَهَبٖ
وَتَبَّ
١
Abu Lahab, hắn và đôi tay của hắn sẽ bị hủy diệt.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm