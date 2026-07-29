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108
108. Surah Al-Kawthar
The Abundance
Hãy đọc và nghe Surah. Al-Kawthar Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.
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Bản dịch
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
108:1
انا اعطيناك الكوثر ١
إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ١
إِنَّآ
أَعۡطَيۡنَٰكَ
ٱلۡكَوۡثَرَ
١
Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sông Kawthar (nơi Thiên Đàng).
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
108:2
فصل لربك وانحر ٢
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ٢
فَصَلِّ
لِرَبِّكَ
وَٱنۡحَرۡ
٢
Vì vậy, Ngươi hãy hướng về Thượng Đế của Ngươi mà dâng lễ nguyện Salah và giết tế.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
108:3
ان شانيك هو الابتر ٣
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ٣
إِنَّ
شَانِئَكَ
هُوَ
ٱلۡأَبۡتَرُ
٣
Quả thật, chỉ kẻ thù của Ngươi mới thực sự bị cắt đứt hết mọi hy vọng.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
108:1
انا اعطيناك الكوثر ١
إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ١
إِنَّآ
أَعۡطَيۡنَٰكَ
ٱلۡكَوۡثَرَ
١
Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sông Kawthar (nơi Thiên Đàng).
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm