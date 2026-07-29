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108

108. Surah Al-Kawthar

The Abundance

Hãy đọc và nghe Surah. Al-Kawthar Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.

Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
108:1
انا اعطيناك الكوثر ١
إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ١
١
Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sông Kawthar (nơi Thiên Đàng).
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