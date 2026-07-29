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109
109. Surah Al-Kafirun
The Disbelievers
Hãy đọc và nghe Surah. Al-Kafirun Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.
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Bản dịch
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
109:1
قل يا ايها الكافرون ١
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ١
قُلۡ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡكَٰفِرُونَ
١
(Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy nói: “Này hỡi những kẻ vô đức tin!”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
109:2
لا اعبد ما تعبدون ٢
لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢
لَآ
أَعۡبُدُ
مَا
تَعۡبُدُونَ
٢
“Ta không thờ những thần linh (bục tượng) mà các người thờ phượng.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
109:3
ولا انتم عابدون ما اعبد ٣
وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ٣
وَلَآ
أَنتُمۡ
عَٰبِدُونَ
مَآ
أَعۡبُدُ
٣
“Và các người cũng không thờ phượng Đấng mà Ta thờ phượng.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
109:4
ولا انا عابد ما عبدتم ٤
وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌۭ مَّا عَبَدتُّمْ ٤
وَلَآ
أَنَا۠
عَابِدٞ
مَّا
عَبَدتُّمۡ
٤
“Và Ta chưa bao giờ là người thờ phượng những gì mà các người đã tôn thờ.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
109:5
ولا انتم عابدون ما اعبد ٥
وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ٥
وَلَآ
أَنتُمۡ
عَٰبِدُونَ
مَآ
أَعۡبُدُ
٥
“Và các người sẽ không thờ phượng Đấng mà Ta đang thờ phượng.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
109:6
لكم دينكم ولي دين ٦
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ٦
لَكُمۡ
دِينُكُمۡ
وَلِيَ
دِينِ
٦
“Các người có tôn giáo của các người và Ta có tôn giáo của Ta.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
109:1
قل يا ايها الكافرون ١
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ١
قُلۡ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡكَٰفِرُونَ
١
(Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy nói: “Này hỡi những kẻ vô đức tin!”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm