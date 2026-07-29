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109

109. Surah Al-Kafirun

The Disbelievers

Hãy đọc và nghe Surah. Al-Kafirun Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.

Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
109:1
قل يا ايها الكافرون ١
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ١
١
(Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy nói: “Này hỡi những kẻ vô đức tin!”
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