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76:25
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ٢٥
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا ٢٥

٢٥

Ngươi hãy tụng niệm Tên của Thượng Đế Ngươi sáng chiều.
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