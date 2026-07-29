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112
112. Surah Al-Ikhlas
The Sincerity
Hãy đọc và nghe Surah. Al-Ikhlas Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.
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Bản dịch
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
112:1
قل هو الله احد ١
قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١
قُلۡ
هُوَ
ٱللَّهُ
أَحَدٌ
١
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Ngài là Allah, Đấng Duy Nhất.”
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Bài học
Suy ngẫm
112:2
الله الصمد ٢
ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢
ٱللَّهُ
ٱلصَّمَدُ
٢
“Allah là Đấng Tự Hữu (Ngài không cần ai nhưng tất cả đều cần Ngài).”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
112:3
لم يلد ولم يولد ٣
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ٣
لَمۡ
يَلِدۡ
وَلَمۡ
يُولَدۡ
٣
“Ngài không sinh ra ai và cũng không do ai sinh ra, (mà là Đấng Tạo Hóa).”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
112:4
ولم يكن له كفوا احد ٤
وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ٤
وَلَمۡ
يَكُن
لَّهُۥ
كُفُوًا
أَحَدُۢ
٤
“Và không có một ai (cái gì) có thể so sánh cùng Ngài.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
112:1
قل هو الله احد ١
قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١
قُلۡ
هُوَ
ٱللَّهُ
أَحَدٌ
١
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Ngài là Allah, Đấng Duy Nhất.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm