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105

105. Surah Al-Fil

The Elephant

Hãy đọc và nghe Surah. Al-Fil Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.

thông tin
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
105:1
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ١
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ ١
١
(Này hỡi Muhammad!) Ngươi đã không thấy cách Thượng Đế của Ngươi đối xử với đoàn quân cưỡi voi ư?
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