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1:6
اهدنا الصراط المستقيم ٦
ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ٦

٦

Xin Ngài hướng dẫn bầy tôi đến với con đường ngay chính,
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