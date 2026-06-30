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001

1. Al-Fatihah

The Opener

1:1
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١

١

Nhân danh Allah, Đấng Độ Lượng, Đấng Khoan Dung
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