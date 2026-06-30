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1. Surah Al-Fatihah

The Opener

Hãy đọc và nghe Surah. Al-Fatihah Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.

1:1
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١
١
Nhân danh Allah, Đấng Độ Lượng, Đấng Khoan Dung
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