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113
113. Surah Al-Falaq
The Daybreak
Hãy đọc và nghe Surah. Al-Falaq Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.
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Bản dịch
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
113:1
قل اعوذ برب الفلق ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١
قُلۡ
أَعُوذُ
بِرَبِّ
ٱلۡفَلَقِ
١
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Bề tôi cầu xin Thượng Đế của bình minh che chở.
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Bài học
Suy ngẫm
113:2
من شر ما خلق ٢
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢
مِن
شَرِّ
مَا
خَلَقَ
٢
“Tránh khỏi những điều xấu mà Ngài đã tạo.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
113:3
ومن شر غاسق اذا وقب ٣
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣
وَمِن
شَرِّ
غَاسِقٍ
إِذَا
وَقَبَ
٣
“Tránh khỏi những điều xấu của bóng đêm khi nó bao phủ.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
113:4
ومن شر النفاثات في العقد ٤
وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّـٰثَـٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ٤
وَمِن
شَرِّ
ٱلنَّفَّٰثَٰتِ
فِي
ٱلۡعُقَدِ
٤
“Tránh khỏi những điều xấu từ những kẻ phù phép vào những chiếc gút thắt.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
113:5
ومن شر حاسد اذا حسد ٥
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥
وَمِن
شَرِّ
حَاسِدٍ
إِذَا
حَسَدَ
٥
“Và tránh khỏi sự hãm hại của những kẻ ganh ghét và đố kỵ.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
113:1
قل اعوذ برب الفلق ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١
قُلۡ
أَعُوذُ
بِرَبِّ
ٱلۡفَلَقِ
١
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Bề tôi cầu xin Thượng Đế của bình minh che chở.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm