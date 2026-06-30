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2. Al-Baqarah

The Cow

Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
2:1
الم ١
الٓمٓ ١

١

Alif. Lam. mim.[1] 1
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