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002
2. Al-Baqarah
The Cow
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thông tin
Bản dịch
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمٓ
١
Alif. Lam. mim.[1]
1
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
002
2. Al-Baqarah
The Cow
Nghe
thông tin
Bản dịch
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمٓ
١
Alif. Lam. mim.[1]
1
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm