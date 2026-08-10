Al-An'am 6:76 فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هاذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين ٧٦
فَلَمَّا
جَنَّ
عَلَيۡهِ
ٱلَّيۡلُ
رَءَا
كَوۡكَبٗاۖ
قَالَ
هَٰذَا
رَبِّيۖ
فَلَمَّآ
أَفَلَ
قَالَ
لَآ
أُحِبُّ
ٱلۡأٓفِلِينَ
٧٦
Khi đêm xuống, (Ibrahim) thấy một vì sao, Y bảo: “Đây là Thượng Đế của Ta.” Nhưng khi vì sao lặn khuất, Y bảo: “Ta không thích những thứ lặn khuất.”
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Ibn Kathir (Abridged)
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Ibrahim advised, discouraged and forbade his father from worshipping idols, just as Allah stated,
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Ibrahim advised, discouraged and forbade his father from worshipping idols, just as Allah stated,
وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ ل…