Al-An'am 6:74 ۞ واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهة اني اراك وقومك في ضلال مبين ٧٤
۞ وَإِذۡ
قَالَ
إِبۡرَٰهِيمُ
لِأَبِيهِ
ءَازَرَ
أَتَتَّخِذُ
أَصۡنَامًا
ءَالِهَةً
إِنِّيٓ
أَرَىٰكَ
وَقَوۡمَكَ
فِي
ضَلَٰلٖ
مُّبِينٖ
٧٤
(Ngươi - hỡi Thiên Sứ - hãy nhớ lại) khi Ibrahim thưa với cha của Y – Azar, nói: “Sao cha lại nhận các bục tượng làm thần linh? Quả thật, con thấy cha và người dân của cha rõ ràng đang trong sự lầm lạc.”
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Ibn Kathir (Abridged)
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Ibrahim Advises his Father
Ibrahim advised, discouraged and forbade his father from worshipping idols, just as Allah stated,
وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لاًّبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً ءَالِهَةً
(And (remember) when Ibrahim said to his father Azar: "Do you take idols as gods") meaning, do you wo…
Ibrahim Advises his Father
Ibrahim advised, discouraged and forbade his father from worshipping idols, just as Allah stated,
وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ ل…