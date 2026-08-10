Al-An'am 6:66 وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ٦٦
وَكَذَّبَ
بِهِۦ
قَوۡمُكَ
وَهُوَ
ٱلۡحَقُّۚ
قُل
لَّسۡتُ
عَلَيۡكُم
بِوَكِيلٖ
٦٦
Nhưng người dân của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã phủ nhận nó trong khi nó là sự thật. Ngươi hãy nói: “Ta không được cử đến để trông chừng các người (mà Ta chỉ là người cảnh báo các người về sự trừng phạt khủng khiếp mà thôi).”
Đọc Tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Thêm các bản Tafsir
The Invitation to the Truth is Guidance Without Coercion
Allah said,
وَكَذَّبَ بِهِ
(But have denied it) denied the Qur'an, guidance and clear explanation that you (O Muhammad ) have brought them,
قَوْمُكَ
(your people) meaning, Quraysh,
وَهُوَ الْحَقُّ
(though it is the truth.) beyond which there is n…
The Invitation to the Truth is Guidance Without Coercion
Allah said,
وَكَذَّبَ بِهِ
(But have denied it) denied the Qur'an, guidance and clear explanati…