Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ

Al-An'am 6:49 والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ٤٩

6:49
وَٱلَّذِينَ
كَذَّبُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
يَمَسُّهُمُ
ٱلۡعَذَابُ
بِمَا
كَانُواْ
يَفۡسُقُونَ
٤٩
Những ai phủ nhận các Lời Mặc Khải của TA thì sự trừng phạt sẽ chạm đến họ bởi những điều mà họ đã bất tuân và dấy loạn.
Tiếp tục đọc

Đọc Tafsir

Ibn Kathir (Abridged)

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَـرَكُمْ

(Tell me, if Allah took away your hearing and your sight.) just as He gave these senses to you. In another Ayah, Allah said;

هُوَ الَّذِى أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاٌّبْصَـرَ

(It is He Who has created you, and endowed you with

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَـرَكُمْ

(Tell me, if Allah took away your hearing and your sight.) just as He gave these senses to

Thêm các bản Tafsir
Notes placeholders