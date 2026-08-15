طه 20:93 الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
صفحہ 318 · پارہ 16
اَلَّا
تَتَّبِعَنِ ؕ
اَفَعَصَیْتَ
اَمْرِیْ
۟
کہ آپ ؑ نے میری پیروی نہ کی یا پھر آپ ؑ نے نافرمانی کی میرے حکم کی
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تفسیر ابنِ کثیر
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کوہ طور سے واپسی اور بنی اسرائیل کی حرکت پہ غصہ ٭٭
…
موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور پورے غم میں لوٹے تھے۔ تختیاں زمین پردے ماریں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف غصے سے بڑھ گئے اور ان کے سر کے بال تھام کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ اس کا تفصیلی بیان سورۃ الاعراف کی تفسیر میں گزر چکا ہے اور وہیں وہ حدی
کوہ طور سے واپسی اور بنی اسرائیل کی حرکت پہ غصہ ٭٭
…
موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور پورے غم میں لوٹے تھے۔ تختیاں زمین پردے ماریں اور اپنے بھائی ہارون علیہ