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20:68
قلنا لا تخف انك انت الاعلى ٦٨
قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ٦٨

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ہم نے فرمایا کہ ڈرو نہیں یقیناً تم ہی غالب رہو گے
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