كِتٰبٌ
اَنْزَلْنٰهُ
اِلَیْكَ
مُبٰرَكٌ
لِّیَدَّبَّرُوْۤا
اٰیٰتِهٖ
وَلِیَتَذَكَّرَ
اُولُوا
الْاَلْبَابِ
۟
(اے نبی ﷺ !) یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بہت بابرکت ہے تاکہ وہ اس کی آیات پر تدبر کریں اور ہوش مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں
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تفسیر ابنِ کثیر
مزید تفسیر
مخلوق کی پیدائش عبث اور بیکار نہیں ٭٭
…
ارشاد ہے کہ مخلوق کی پیدائش عبث اور بیکار نہیں یہ سب عبادتِ خالق کے لیے پیدا کی گئی ہے پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ ماننے والے کی سربلندی کی جائے اور نہ ماننے والوں کو سخت سزا دی جائے۔ کافروں کا خیال ہے کہ ہم نے انہیں یونہی پیدا کر دیا ہے؟ اور آخرت اور دوسری زندگی
مخلوق کی پیدائش عبث اور بیکار نہیں ٭٭
…
ارشاد ہے کہ مخلوق کی پیدائش عبث اور بیکار نہیں یہ سب عبادتِ خالق کے لیے پیدا کی گئی ہے پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ