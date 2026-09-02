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ترجمہ
7:117
۞ واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون ١١٧
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٧
وَاَوْحَیْنَاۤ
اِلٰی
مُوْسٰۤی
اَنْ
اَلْقِ
عَصَاكَ ۚ
فَاِذَا
هِیَ
تَلْقَفُ
مَا
یَاْفِكُوْنَ
۟ۚ
اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ڈالو (تو سہی ذرا) اپنا عصا تو دفعتہً وہ (اژدھا بن کر) نگلنے لگا ان سب کو جو وہ گھڑلائے تھے
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7:118
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ١١٨
فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١١٨
فَوَقَعَ
الْحَقُّ
وَبَطَلَ
مَا
كَانُوْا
یَعْمَلُوْنَ
۟ۚ
پس حق ظاہر ہوگیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو کر رہ گیا
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7:119
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ١١٩
فَغُلِبُوا۟ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟ صَـٰغِرِينَ ١١٩
فَغُلِبُوْا
هُنَالِكَ
وَانْقَلَبُوْا
صٰغِرِیْنَ
۟ۚ
تو یہ (جادوگر) اسی وقت مغلوب ہوگئے اور وہ (فرعون اور اس کے سردار) ذلیل ہو کر رہ گئے
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7:120
والقي السحرة ساجدين ١٢٠
وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَـٰجِدِينَ ١٢٠
وَاُلْقِیَ
السَّحَرَةُ
سٰجِدِیْنَ
۟ۚۖ
اور جادو گر سجدے میں گرا دیے گئے
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7:121
قالوا امنا برب العالمين ١٢١
قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٢١
قَالُوْۤا
اٰمَنَّا
بِرَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟ۙ
وہ (فوراً) پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پر
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7:117
۞ واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون ١١٧
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٧
وَاَوْحَیْنَاۤ
اِلٰی
مُوْسٰۤی
اَنْ
اَلْقِ
عَصَاكَ ۚ
فَاِذَا
هِیَ
تَلْقَفُ
مَا
یَاْفِكُوْنَ
۟ۚ
اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ڈالو (تو سہی ذرا) اپنا عصا تو دفعتہً وہ (اژدھا بن کر) نگلنے لگا ان سب کو جو وہ گھڑلائے تھے
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اسباق
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