سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ترجمہ
44:17
۞ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ١٧
۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌۭ كَرِيمٌ ١٧
وَلَقَدْ
فَتَنَّا
قَبْلَهُمْ
قَوْمَ
فِرْعَوْنَ
وَجَآءَهُمْ
رَسُوْلٌ
كَرِیْمٌ
۟ۙ
اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی اور ان کے پاس بھی ایک بہت معزز رسول آیا تھا
تفاسیر
اسباق
تدبرات
44:18
ان ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين ١٨
أَنْ أَدُّوٓا۟ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٨
اَنْ
اَدُّوْۤا
اِلَیَّ
عِبَادَ
اللّٰهِ ؕ
اِنِّیْ
لَكُمْ
رَسُوْلٌ
اَمِیْنٌ
۟ۙ
(اس پیغام کے ساتھ) کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ یقینا میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں
تفاسیر
اسباق
تدبرات
44:19
وان لا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين ١٩
وَأَن لَّا تَعْلُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّىٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَـٰنٍۢ مُّبِينٍۢ ١٩
وَّاَنْ
لَّا
تَعْلُوْا
عَلَی
اللّٰهِ ؕ
اِنِّیْۤ
اٰتِیْكُمْ
بِسُلْطٰنٍ
مُّبِیْنٍ
۟ۚ
اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک واضح سند
تفاسیر
اسباق
تدبرات
44:20
واني عذت بربي وربكم ان ترجمون ٢٠
وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ٢٠
وَاِنِّیْ
عُذْتُ
بِرَبِّیْ
وَرَبِّكُمْ
اَنْ
تَرْجُمُوْنِ
۟ؗ
اور میں نے پناہ پکڑ لی ہے اپنے اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو
تفاسیر
اسباق
تدبرات
44:21
وان لم تومنوا لي فاعتزلون ٢١
وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ لِى فَٱعْتَزِلُونِ ٢١
وَاِنْ
لَّمْ
تُؤْمِنُوْا
لِیْ
فَاعْتَزِلُوْنِ
۟
اور اگر تم لوگ میری بات نہیں مانتے ہو تو مجھ سے دوررہو
تفاسیر
اسباق
تدبرات
44:22
فدعا ربه ان هاولاء قوم مجرمون ٢٢
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌۭ مُّجْرِمُونَ ٢٢
فَدَعَا
رَبَّهٗۤ
اَنَّ
هٰۤؤُلَآءِ
قَوْمٌ
مُّجْرِمُوْنَ
۟
پھر اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم قوم ہے
تفاسیر
اسباق
تدبرات
44:23
فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون ٢٣
فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٢٣
فَاَسْرِ
بِعِبَادِیْ
لَیْلًا
اِنَّكُمْ
مُّتَّبَعُوْنَ
۟ۙ
پس میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جائو آگاہ رہو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا
تفاسیر
اسباق
تدبرات
44:24
واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون ٢٤
وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌۭ مُّغْرَقُونَ ٢٤
وَاتْرُكِ
الْبَحْرَ
رَهْوًا ؕ
اِنَّهُمْ
جُنْدٌ
مُّغْرَقُوْنَ
۟
اور چھوڑ دینا سمندر کو ساکن یہ ایک لشکر ہیں جو غرق کیے جائیں گے
تفاسیر
اسباق
تدبرات
44:25
كم تركوا من جنات وعيون ٢٥
كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّـٰتٍۢ وَعُيُونٍۢ ٢٥
كَمْ
تَرَكُوْا
مِنْ
جَنّٰتٍ
وَّعُیُوْنٍ
۟ۙ
انہوں نے کتنے ہی باغوں اور چشموں کو چھوڑا
تفاسیر
اسباق
تدبرات
44:26
وزروع ومقام كريم ٢٦
وَزُرُوعٍۢ وَمَقَامٍۢ كَرِيمٍۢ ٢٦
وَّزُرُوْعٍ
وَّمَقَامٍ
كَرِیْمٍ
۟ۙ
اور کھیتیوں اور شاندار رہائش گاہوں کو
تفاسیر
اسباق
تدبرات
44:17
۞ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ١٧
۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌۭ كَرِيمٌ ١٧
وَلَقَدْ
فَتَنَّا
قَبْلَهُمْ
قَوْمَ
فِرْعَوْنَ
وَجَآءَهُمْ
رَسُوْلٌ
كَرِیْمٌ
۟ۙ
اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی اور ان کے پاس بھی ایک بہت معزز رسول آیا تھا
تفاسیر
اسباق
تدبرات