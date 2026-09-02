سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ترجمہ
37:22
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢
اُحْشُرُوا
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
وَاَزْوَاجَهُمْ
وَمَا
كَانُوْا
یَعْبُدُوْنَ
۟ۙ
(پھر حکم دیا جائے گا) جمع کرو ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کو بھی جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے
تفاسیر
اسباق
تدبرات
37:23
من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ٢٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ٢٣
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
فَاهْدُوْهُمْ
اِلٰی
صِرَاطِ
الْجَحِیْمِ
۟
اللہ کے سوا پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھائو !
تفاسیر
اسباق
تدبرات
37:24
وقفوهم انهم مسيولون ٢٤
وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ٢٤
وَقِفُوْهُمْ
اِنَّهُمْ
مَّسْـُٔوْلُوْنَ
۟ۙ
اور انہیں ذرا روکو ! ابھی ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
37:25
ما لكم لا تناصرون ٢٥
مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٥
مَا
لَكُمْ
لَا
تَنَاصَرُوْنَ
۟
یہ تمہیں کیا ہوگیا ہے تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو ؟
تفاسیر
اسباق
تدبرات
37:26
بل هم اليوم مستسلمون ٢٦
بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٦
بَلْ
هُمُ
الْیَوْمَ
مُسْتَسْلِمُوْنَ
۟
بلکہ آج تو یہ بہت فرمانبردار بنے ہوئے ہیں !
تفاسیر
اسباق
تدبرات
37:27
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٢٧
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَسَآءَلُونَ ٢٧
وَاَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ
عَلٰی
بَعْضٍ
یَّتَسَآءَلُوْنَ
۟
اور پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کرکے پوچھنے لگیں گے
تفاسیر
اسباق
تدبرات
37:28
قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين ٢٨
قَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ٢٨
قَالُوْۤا
اِنَّكُمْ
كُنْتُمْ
تَاْتُوْنَنَا
عَنِ
الْیَمِیْنِ
۟
کہیں گے کہ تم ہی تو آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے دبدبے کے ساتھ !
تفاسیر
اسباق
تدبرات
37:29
قالوا بل لم تكونوا مومنين ٢٩
قَالُوا۟ بَل لَّمْ تَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ٢٩
قَالُوْا
بَلْ
لَّمْ
تَكُوْنُوْا
مُؤْمِنِیْنَ
۟ۚ
وہ کہیں گے (کہ نہیں !) بلکہ تم لوگ خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے
تفاسیر
اسباق
تدبرات
37:22
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢
اُحْشُرُوا
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
وَاَزْوَاجَهُمْ
وَمَا
كَانُوْا
یَعْبُدُوْنَ
۟ۙ
(پھر حکم دیا جائے گا) جمع کرو ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کو بھی جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے
تفاسیر
اسباق
تدبرات