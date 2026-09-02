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ترجمہ
30:31
۞ منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ٣١
۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١
مُنِیْبِیْنَ
اِلَیْهِ
وَاتَّقُوْهُ
وَاَقِیْمُوا
الصَّلٰوةَ
وَلَا
تَكُوْنُوْا
مِنَ
الْمُشْرِكِیْنَ
۟ۙ
رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہونا
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30:32
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ٣٢
مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًۭا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٢
مِنَ
الَّذِیْنَ
فَرَّقُوْا
دِیْنَهُمْ
وَكَانُوْا
شِیَعًا ؕ
كُلُّ
حِزْبٍ
بِمَا
لَدَیْهِمْ
فَرِحُوْنَ
۟
(یعنی) ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کردیا اور وہ مختلف گروہ بن گئے ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے
تفاسیر
اسباق
تدبرات
30:31
۞ منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ٣١
۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١
مُنِیْبِیْنَ
اِلَیْهِ
وَاتَّقُوْهُ
وَاَقِیْمُوا
الصَّلٰوةَ
وَلَا
تَكُوْنُوْا
مِنَ
الْمُشْرِكِیْنَ
۟ۙ
رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہونا
تفاسیر
اسباق
تدبرات